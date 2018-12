Camionista accoltellato lungo la Fi-Pi-Li durante una lite

Una lite accesa scoppiata ieri, giovedì 6 dicembre, intorno all'ora di pranzo, in un'area di servizio lungo la superstrada Fi-Pi-Li tra l'uscita di Pontedera e quella di Ponsacco, direzione Livorno. Forse una manovra azzardata ha acceso la miccia tra due camionisti.

Uno dei due, un italiano di 57 anni, ha alla fine accoltellato ad una gamba il collega, un albanese di 47 anni, per poi fuggire a bordo del suo mezzo pesante.

Il ferito è stato soccorso dal 118, mentre sono scattate le ricerche dell'aggressore da parte della Polizia Stradale.

L'uomo è stato poi trovato e bloccato nel pomeriggio all'ingresso del porto di Livorno. E' stato così accompagnato in Questura dove è stato denunciato per lesioni e porta abusivo d'arma.