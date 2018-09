Centro storico, ancora violenza: uomo accoltellato

Nuovo episodio di violenza in centro storico. Un giovane nordafricano, di età apparente di non più di 30 anni, è stato infatti soccorso, intorno alle 00.30 della notte tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre, in piazza Garibaldi in seguito ad un accoltellamento. L'uomo è stato soccorso dalle ambulanze del 118 e ricoverato in codice giallo all'ospedale di Cisanello. Per lui una prognosi di 40 giorni. A dare l'allarme la chiamata di alcuni passanti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia. Da fonti investigative si apprende che si tratterebbe di un volto noto alle forze dell'ordine. L'accoltellamento sarebbe avvenuto nelle vie limitrofe a Piazza Garibaldi. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto attraverso le testimonianze delle persone presenti e l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza.