Capannoli: firmato l'accordo sul bilancio 2019 con i sindacati

Riduzione della pressione fiscale è la direzione dell'accordo sul bilancio 2019 del Comune di Capannoli. Nei dettagli: sarà ridotta la TARI del 2% circa a tutti i cittadini ed a tutte le imprese, sarà innalzata l'esenzione dell'Addizionale comunale IRPEF per i redditi da pensione, da lavoro dipendente e assimilati, che passa da 10mila euro a 12mila, inserita in un regolamento per l’applicazione dell’addizionale che già prevedeva aliquote progressive. Invariate le aliquote IMU e mantenimento dell’agevolazione per gli immobili affittati a canoni concordati.

Saranno sviluppare, fa sapere il Comune, anche le politiche sociali e scolastiche. Nessun aumento dei costi dei servizi a domanda individuale (rette asilo nido, refezione, trasporto), al pari senza oneri aggiuntivi da parte dei genitori proseguiranno la sorveglianza sugli scuolabus per i ragazzi della scuola primaria e la 'merenda sana' alle scuole primarie per due giorni a settimana, con costi sostenuti interamente dal Comune.

Saranno poi mantenuti degli impegni sulle politiche sociali per l’erogazione di contributi affitti, per l’inserimento di lavoratori svantaggiati con il progetto 'Restituzioni', e per tutte le politiche portate avanti attraverso l’Unione Valdera e la Società della Salute; confermati i servizi erogati attraverso Farmavaldera Srl, la farmacia comunale.

Infine proseguono gli investimenti, con decine di interventi finanziati a fine anno scorso con l’applicazione di oltre un milione di euro di 'avanzo di amministrazione', i cui cantieri si stanno avviando in queste settimane: nuove asfaltature, interventi in Villa Baciocchi, nuovi parcheggi, nuovi progetti di edilizia scolastica.