Accordo CEAM e Itis “A. Santucci” di Pomarance per lo sviluppo di skill nei sistemi automatici

Si arricchisce la rete di imprese che, riconosciuta la validità dell’istituto Tecnico Industriale di Pomarance, manifestano la disponibilità ad investire nella scuola fornendo materiali e competenze per preparare al meglio gli studenti al mondo del lavoro con l’adesione di CEAM.

Il Gruppo (www.ceamgroup.com) nato negli anni sessanta a Empoli come produttore di sensori strumentazione industriale, negli anni è notevolmente cresciuto e ha diversificato il suo core business nel settore della tecnologia Process, Smart Building management & domotica, del controllo accessi e timing, della robotica, ed anche nell’ambito della comunicazione e web, nell’editoria professionale, nell’emittenza radiofonica e negli investimenti immobiliari e mobiliari. In particolar modo nella convenzione firmata con CEAM si stabilisce l’impegno della società produttrice di componenti, software e sistemi di controllo a fornire gratuitamente l’utilizzo della potentissima piattaforma software IOT Cloud Tec ®CWS , tutti i relativi aggiornamenti che si susseguiranno ed un monte ore per la formazione dei docenti ed il supporto del prodotto.

Questo sistema andrà ad implementare il laboratorio di TPSEE interno alla scuola consentendo di andare a gestire una rete di PLC e sensori/devices smart con un unico sistema di supervisione e controllo globale. Inoltre questo accordo, favorirà le relazioni tra Scuola ed imprese del territorio allargato a tutta la toscana, onde creare maggiori opportunità per il futuro dei ragazzi.

L’accordo rientra all’interno del progetto Scuola e Impresa (SEI), ormai giunto alla sua VII annualità, fortemente sostenuto dal Comune di Pomarance e dal CoSviG con la collaborazione attiva di tutte le più importanti imprese del territorio.