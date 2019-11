Ricerca e trasferimento tecnologico: convenzione tra Sant'Anna e Unione Industriale

Collaborazione per attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, per contribuire allo sviluppo economico del territorio: è stata siglata oggi, venerdì 29 novembre, la convenzione tra la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Unione industriale pisana (Uip), articolazione provinciale di Confindustria, per avviare una collaborazione di durata biennale. Il documento è stato firmato dalla rettrice Sabina Nuti e dalla presidente degli industriali Patrizia Alma Pacini. Individuati anche i referenti per l’attuazione: il ricercatore in diritto costituzionale Luca Gori per la Scuola Superiore Sant’Anna e il direttore Carlo Frighetto per la Uip.

L’accordo prevede l’attivazione di uno scambio di competenze ed esperienze. Da un lato, la Scuola Superiore Sant’Anna può proporre agli imprenditori associati alla Uip e ai loro dipendenti la partecipazione a convegni, conferenze e seminari, dedicati in particolare allo sviluppo della competitività e all’introduzione di tecnologie innovative. Dall’altro, l’Uip può mettere a disposizione esperienze e testimonianze degli associati, da utilizzare anche per attività formative e progetti di ricerca.

Per la ricerca, la collaborazione si sostanzia nella partecipazione a progetti, anche in maniera congiunta; per il trasferimento tecnologico la convenzione tra Scuola Superiore Sant’Anna e l’Uip prevede la condivisione di conoscenze tecniche e scientifiche a beneficio delle imprese associate. In questo modo la Scuola Superiore Sant’Anna può contribuire a generare un impatto positivo sul tessuto economico e produttivo di Pisa e della sua provincia, in linea con il piano di orientamento strategico della Scuola Superiore Sant’Anna.

"Vogliamo fare la differenza - afferma Sabina Nuti - e lasciare il segno con il nostro contributo per migliorare la società: con la convenzione siglata oggi compiamo un altro passo per raggiungere questo obiettivo. La Scuola Superiore Sant’Anna rafforza la sua capacità di produrre valore per la collettività, agendo come volano di sviluppo sociale ed economico, culturale e tecnologico, attraverso le attività di formazione, ricerca e terza missione, da condividere in questo caso con le imprese parte dell’Unione industriale pisana. Questa convenzione ci permette di trasferire conoscenze, di comprendere meglio come rendere la nostra formazione sempre più aderente alle figure richieste dal mercato, con vantaggi per i nostri allievi per le attività di Job Placement".

"Il nostro territorio - commenta la presidente dell’Unione industriale Patrizia Alma Pacini - è un concentrato unico per la qualità e quantità formativa. La Scuola Superiore Sant’Anna è una eccellenza a livello mondiale sia per la ricerca sia per la qualità degli studenti laureati, e le nostre aziende hanno sempre più bisogno di persone qualificate e di ricerca. La convenzione ha lo scopo di far permeare sempre di più queste conoscenze sul nostro territorio, così da arricchire il tessuto e generare un ciclo virtuoso tra aziende e università come un unico sistema e non più ‘mondi’ separati".