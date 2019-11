Aeroporto, addetti ai bagagli: "Firmato l'accordo per regolare il passaggio di personale"

Firmato l’accordo tra Toscana Aeroporti, Toscana Aeroporti Handling, Consulta e le organizzazioni sindacali che regola le modalità di passaggio di personale di Pisa tra handlers, conseguente al cambio di appalto nel servizio. A renderlo noto è Toscana Aeroporti. "L’accordo raggiunto - scrive in una nota - rappresenta un 'unicum' nel panorama dei protocolli di sito in Italia in quanto consente non solo di perseguire la tutela occupazionale, ma anche la tutela salariale, riconoscendo in larga parte le condizioni di maggior favore derivate dagli accordi di secondo livello sottoscritti in Toscana Aeroporti Handling".

L’accordo avrà efficacia dal gennaio 2020 "e integra e migliora significativamente quanto previsto dal CCNL. La bontà dell’accordo è stata sancita dalla nettezza del risultato del referendum tenutosi nei giorni 20 e 21 novembre, con il 90,45% dei dipendenti a tempo indeterminato di Toscana Aeroporti Handling dell’aeroporto di Pisa che ha espresso voto favorevole all’ipotesi di accordo. In seguito all'accordo, che offre una fondamentale tutela ai dipendenti della società, l’azienda ha inoltre comunicato alle organizzazioni sindacali la volontà di congelare il passaggio dei dipendenti, mantenendo tutti gli attuali dipendenti di Toscana Aeroporti Handling e scommettendo sulla capacità della società di recuperare produttività ed efficienza".