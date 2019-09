Accordo Maratona di Pisa-Museo delle Navi: sconto del 50% per vedere la mostra

E' stato siglato lo scorso 13 settembre l'accordo di collaborazione tra 1063AD, società sportiva organizzatrice della Cetilar Maratona di Pisa, e la Cooperativa Archeologica che gestisce il Museo delle Antiche Navi di Pisa: i partecipanti alle 21esima edizione della Cetilar Maratona di Pisa, insieme ad un accompagnatore, avranno diritto a uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso al Museo durante l’intero weekend della competizione (da venerdì 13 a domenica 15 dicembre).

A concludere l'importante soluzione sono stati Simone Ferrisi, presidente di 1063AD, Sergio Costanzo, organizzatore della Maratona, la Dr.ssa Marcella Vannozzi, responsabile del turismo culturale della Cooperativa e il Dott. Andrea Camilli, direttore scientifico del restauro e responsabile di progetto per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno.

“Il lancio dell’iniziativa è già partita all’estero - ha dichiarato Sergio Costanzo - e presentarla oggi è un’opportunità per lanciare lo slogan di quest’edizione della Maratona, che sarà 'Pisani per un giorno'. L’accordo con il Museo delle Navi si inserisce in un percorso che già nelle scorse edizioni della Maratona ha coinvolto importanti istituzioni culturali della città e che per la gara di quest’anno permetterà ai podisti di visitare i musei usufruendo delle stesse tariffe dei residenti". Una scelta appoggiata dalla Cooperativa Archeologia che ha in gestione il Museo, nell’ottica di far conoscere questa realtà museale al di fuori dei suoi confini territoriali.