Peccioli: intesa tra Comune e Fondazione Stella Maris per favorire bambini e ragazzi

Il Comune di Peccioli e la Fondazione Stella Maris, hanno siglato oggi, 31 ottobre, un accordo per avviare un percorso di collaborazione per promuovere iniziative a favore della comunità di Peccioli e della Valdera e sostenere allo stesso tempo la Stella Maris nel percorso verso il nuovo ospedale che a breve sarà realizzato nell’area di Cisanello, a Pisa.

Fondazione Stella Maris e amministrazione comunale di Peccioli, d'intesa con Fondazione Peccioli Per e Belvedere Spa, si impegnano in un percorso di responsabilità e comunicazione sociale che, nell’arco di tre anni, dia vita ad iniziative di interesse collettivo, rivolte soprattutto alla comunità, alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti del territorio da un lato, e dall’altro alle famiglie e ai giovani ospiti delle strutture della Fondazione Stella Maris, così come previsto dalle mission dei singoli soggetti. "Siamo molto felici - ha commentato il presidente della Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei - di iniziare questo viaggio insieme con la curiosità di vedere che cosa saremo in grado di fare".

"E' intenzione delle parti - si legge nel testo dell'intesa - convenire una serie di iniziative che, nel rispetto della rispettive mission aziendali, favoriscano il benessere della persona e la salvaguardia dell’ambiente circostante. A titolo esemplificativo e non esaustivo: la condivisione reciproca dei canali informativi e dei contatti per veicolare i contenuti comuni di interesse collettivo per la popolazione infantile, adolescenziale e le famiglie; la promozione di cicli di incontri su tematiche specifiche; l’organizzazione di eventi di raccolta fondi; reciproco supporto nel contattare l’imprenditoria pisana al fine di costituire un gruppo di imprese 'Amiche di Stella Maris'; realizzazione di Parco nell’area verde antistante il nuovo ospedale a Cisanello con aree tematiche, giardino sensoriale, spazio didattico sul riciclo dei rifiuti, piantumazione del verde; sponsorizzazione video su nuovo Ospedale; oltre a iniziative di reciproco interesse che potrebbero essere individuate successivamente".

La prima iniziativa che prenderà il via mercoledì 6 novembre alle ore 21,15 è denominata 'Crescita ad Ostacoli', insieme all'istituto comprensivo statale 'Fra' Domenico da Peccioli' di Peccioli e Palaia, le famiglie degli alunni e la cittadinanza sono invitate al ciclo di conferenze che saranno tenute dagli esperti della Fondazione Stella Maris proprio sui temi più caldi per i teenager.