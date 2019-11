Venezia devastata dall'acqua alta, Rossi: "Toscana pronta ad aiutare"

E' grande la devastazione che l'acqua alta a Venezia sta portando in queste ore, con vittime e danni, come riporta VeneziaToday. Il governatore della Toscana Enrico Rossi ha chiamato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia per offrire aiuto: "Ho parlato con Zaia che mi conferma la situazione di devastazione a Venezia invasa dall'acqua alta. L'ho sentito davvero sgomento ma anche determinato a reagire. Mi ha ringraziato per la telefonata. Gli ho detto che siamo pronti con la nostra protezione civile, che vogliamo aiutare i cittadini di Venezia in ogni modo, che tutta la competenza della Toscana in materia di recupero di opere d'arte è a disposizione".