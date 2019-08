Acqua torbida dopo il guasto: ancora criticità in città

Situazione in miglioramento dopo il guasto di ieri, 8 agosto, sulla rete idrica del Comune di Pisa, un guasto che ha provocato fenomeni di torbidità dell'acqua in molte zone della città. Rimangono tuttavia ancora alcune criticità come segnalato anche dai nostri lettori.

"A seguito delle manovre sulla rete dei nostri tecnici, che sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, e dei sopralluoghi fatti presso le singole utenze durante tutto il giorno - sottolineano da Acque Spa - i fenomeni di torbidità dell’acqua risultano notevolmente ridotti, per estensione ed entità, rispetto alle ore precedenti. Già verso la serata di ieri il regolare servizio risultava ripristinato presso gran parte del capoluogo. Ad ora rimane ancora un certo numero di utenze (concentrate in particolar modo nella parte nord della città) per cui persiste il problema. Stiamo gestendo questi casi uno per uno, mediante verifiche puntuali presso le utenze che ci segnalano la presenza della torbidità".

I cittadini che ancora registrano problemi con l'erogazione idrica sono invitati a contattare il numero verde gratuito 800 983 389 per segnalare la situazione.