Acque SpA: orario estivo PuntoAcque di Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Acque SpA comunica che, dal 16 luglio al 27 agosto inclusi, il PuntoAcque di Pontedera (via Tosco-Romagnola 205) sarà chiuso nelle giornate di lunedì. L’orario di apertura pertanto risulterà il seguente: dal martedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Non effettuerà invece alcuna variazione di orario il callcenter per i servizi commerciali, al numero verde 800 982 982 (gratuito da telefono fisso) e al numero 050 843 843 (a pagamento da telefono mobile con tariffa dipendente dal proprio gestore), che come sempre saranno raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00.