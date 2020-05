San Giuliano Terme: 4 milioni di euro per migliorare il servizio idrico

Più di 4 milioni di euro di investimenti, per realizzare un programma di interventi che porterà alla sostituzione di circa 13 chilometri di acquedotto. È questa la fotografia del 2020 di Acque SpA per il Comune di San Giuliano Terme, frutto della stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo condiviso di migliorare il servizio per gli utenti attraverso il graduale ammodernamento della rete idrica.

Uno dei primi nuovi cantieri pronti a partire è quello in via Statale Abetone, a San Giuliano Terme, nella frazione capoluogo, dove dalla prossima settimana inizierà un intervento per la sostituzione di oltre 700 metri dell’attuale condotta con una nuova tubazione in ghisa sferoidale, per un investimento di 360mila euro. Sarà asfaltato anche tutto il tratto interessato, compreso un intervento ulteriore in via Roma, sempre nella frazione capoluogo: nel tratto che va dall'incrocio con via Martin Luther King lato stazione ferroviaria, oltre all'asfaltatura ci sarà la realizzazione del cordonato perimetrale su entrambi i lati della strada: lato via Statale Abetone e lato case, dove, nello specifico, sarà ripristinata la divisione tra aiuole e tratto asfaltato. In questo modo, sarà possibile fare ordine sulla situazione parcheggi sia per i residenti che per i pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria.

In via di Valle, ad Asciano, è intanto terminata la posa in opera di 680 metri di nuova condotta (240 mila euro di investimento) e da lunedì saranno effettuate le asfaltature definitive. Ci sono poi lavori in corso, come quelli in via Lenin a San Martino a Ulmiano (1600 metri per 590 mila euro) la cui conclusione è prevista entro giugno.

Molti interventi prenderanno il via entro l’estate. I più rilevanti saranno quelli per il rifacimento delle tubazioni lungo via dei Condotti (3 chilometri di nuovo acquedotto, quasi 1,2 milioni di euro di investimento) e quelli nella zona via Turati-via Brunelleschi-via De Amicis a Metato (oltre 2 chilometri, 840 mila euro). Ma non meno importanti saranno i progetti per via della Casina a San Martino a Ulmiano (3 chilometri di tubazioni), per via Gozzano nella frazione capoluogo (170 metri), per via Pietro l’Aretino a Metato (900 metri) e per via Edison a Le Maggiola (400 metri). Lunedì, infine, inizieranno i lavori per l'installazione di un fontanello 'Acqua Buona' in piazza Berlinguer, nella frazione di Metato.

"L’insieme di questi interventi - sottolinea il presidente di Acque SpA, Giuseppe Sardu - servirà a ridurre significativamente il numero di guasti e, più in generale, a migliorare le performance della rete idrica in termini di qualità e continuità. Si tratta di un investimento economico ragguardevole. In un contesto reso molto complesso dalla crisi sanitaria e economica innescata dal Coronavirus - conclude Sardu - ritengo che sia da apprezzare l’impegno che amministrazione comunale di San Giuliano Terme e gestore insieme stanno mettendo nel garantire e nello sviluppare un servizio pubblico strategico come quello idrico".

"Le asfaltature che sono in programma assieme agli interventi di Acque spa - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - contribuiscono all'aumento della sicurezza stradale del nostro territorio, una declinazione del concetto di sicurezza a cui teniamo particolarmente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ringrazio Acque Spa - afferma il sindaco Sergio Di Maio - e colgo l'occasione per sottolineare ulteriori ricadute positive nel nostro territorio comunale, come le asfaltature aggiuntive post lavori. In particolare, il rifacimento di via Roma e del cordonato ai suoi lati di prossima realizzazione contribuiranno a migliorare la fruibilità della strada sia per i residenti che per i pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria. Importante anche l'intervento in via di Valle, nella frazione di Asciano, su cui abbiamo puntato molto e che verrà finalmente completato nel giro di qualche giorno, seguendo le sollecitazioni dei residenti".