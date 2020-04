Educazione ambientale: le video-favole e tutorial di 'Acque Tour' si spostano sul web

Acque Tour, il progetto gratuito di educazione ambientale promosso da Acque Spa per le scuole della provincia di Pisa, non si ferma di fronte all’emergenza Coronavirus e si adatta, trasferendo la propria attività sul web attraverso video-favole, video-tutorial e materiali multimediali a disposizione di insegnanti, famiglie, ragazzi e bambini. Proseguono così le attività di educazione ambientale già pianificate per quest’anno con centinaia di classi, e per continuare ad accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del mondo che ci circonda e del ruolo delle risorse naturali, prima fra tutte l’acqua.

Grazie agli esperti de La Tartaruga - l’associazione che accompagna Acque nell’organizzazione e nella realizzazione del progetto - il gestore idrico sarà sempre a disposizione delle scuole che lo richiederanno, per portare anche in diretta e online i moduli e i percorsi didattici di Acque Tour. Sulla pagina dedicata prosegue la pubblicazione di tutti i materiali multimediali, da quelli video a quelli scaricabili (presentazioni, schede, testi ecc.). Per ulteriori informazioni e richieste è possibile contattare il 333 6685357 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o scrivere a segreteria@latartarugaonline. it.​