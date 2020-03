Violano il decreto Covid-19 per acquistare cocaina nella pineta di Migliarino

Non potevano credere a quello che avevano appena sentito. Così, nel dubbio di aver capito male, i finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno dovuto chiedere nuovamente a tre persone che circolavano in auto sull'Aurelia in direzione Viareggio il motivo del loro spostamento, in base al decreto Covid-19.

I tre, sprovvisti anche del modulo di autocertificazione, hanno subito confessato di essere usciti per acquistare una dose di cocaina.

Il fatto è avvenuto nei pressi della pineta di Migliarino, nel comune di Vecchiano, nel tardo pomeriggio di ieri, 19 marzo.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare i tre passeggeri, tutti lucchesi, uno dei quali gravato anche da un obbligo di dimora presso il proprio domicilio, per un furto precedentemente commesso nella sua città.

La cocaina, appena acquistata, è stata spontaneamente consegnata ai militari e sottoposta a sequestro.

I tre sono stati segnalati alla Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente e denunciati all’autorità giudiziaria per l’ormai noto articolo 650 del codice penale, con la consolazione di aver detto la verità ed evitato almeno la segnalazione per la falsa autocertificazione.

