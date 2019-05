Aeci Pisa, Antenore Energia e Crdo per i bambini della pediatria di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nella mattinata di mercoledì 22/05, una delegazione dell'Associazione Europea Consumatori Indipendenti di Pisa A.E.C.I. e del Circolo Ricreativo dei Dipendenti Ospedalieri di Pisa, C.R.D.O. sono stati ricevuti dal Direttore della Pediatria Universitaria di Pisa, Prof. Diego Peroni e dalla Dott.ssa Laura Bonacchi, coordinatore infermieristico.

"Orgogliosi di poter aiutare i più bisognosi. Lo facciamo nel quotidiano per le varie problematiche che vedono i consumatori subire ingiustizie per i vari servizi di utenze e non solo. Vorrei ringraziare di cuore il Prof. Peroni e la Dott.ssa Bonacchi per la loro disponibilità e umanità. Grazie anche a tutto il personale dell'Unità Operativa Pediatrica di Pisa, senza dimenticarci di tutti i dipendenti ospedalieri, nessuno escluso, per l'importantissimo lavoro che svolgono quotidianamente. Abbiamo regalato alla struttura, dei libri da colorare e delle matite, per far sentire la nostra vicinanza ai bambini ed alle loro famiglie", spiega il Responsabile di A.E.C.I. Pisa, Bonamici. "Un ringraziamento particolare al Dott. Filippo Agostini, amministratore delegato della Società Antenore Energia di Padova, per il fondamentale aiuto offertoci. Tutto ciò è stato possibile, grazie al Circolo Ricreativo dei Dipendenti Ospedalieri. Grazie al Presidente Alberto Vornoli ed a tutto il Circolo per la loro disponibilità e sensibilità verso queste iniziative".