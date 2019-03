Aegee: promozione Summer Universities 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I ragazzi di AEGEE-Pisa, gruppo locale facente capo all’European Students’ Forum, la più grande associazione studentesca d'Europa, organizzano per i mesi di Marzo e Aprile una serie di incontri per promuovere il progetto Summer Universities: vacanze estive della durata media di 2 settimane che si svolgono nella maggior parte delle città europee con sede AEGEE Scopo dell’iniziativa è raccogliere partecipanti da ogni parte d’Europa ed invitarli ad esplorare insieme la dimensione multiculturale del continente europeo nell'ottica di una cittadinanza attiva, tollerante e consapevole. Essendo attività organizzate da giovani per i giovani (senza scopo di lucro!), i costi di partecipazione sono irrisori: con una media di 70-100 euro a settimana, comprensivi di vitto, alloggio ed attività ludiche e culturali (ma viaggio di andata/ritorno dal luogo di inizio/fine evento escluso). I ragazzi sino ai 35 anni interessati a surfare a Las Palmas, girare l’Olanda in bicicletta, percorrere la Transiberiana o partecipare ad una delle nostre diverse proposte in tutta Europa, sono invitati agli appuntamenti che si terranno nelle seguenti date: giovedì 21 marzo, Palazzo Ricci: ore 18-19 giovedì 28 marzo, Palazzo Ricci : ore 18-19 giovedì 04 aprile, Palazzo Ricci: ore 18-19 giovedì 11 aprile, Palazzo Ricci : ore 18-19 Per la lista completa delle diverse destinazioni: http://www.projects.aegee.org/suct/su2019/su_list.php Per più info sulle Summer University: https://www.aegeepisa.it/summer-university/ Per contattare AEGEE-Pisa ed avere maggiori informazioni: www.aegeepisa.it info@aegeepisa.it www.facebook.com/AEGEE.Pisa.Official