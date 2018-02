Aeroporto: via al nuovo collegamento diretto con San Pietroburgo

Dal 18 febbraio è operativo il volo Pisa-San Pietroburgo (LED) della compagnia aerea low-cost 'Pobeda', membro del Gruppo Aeroflot. Il collegamento prevede due frequenze settimanali e si aggiunge al servizio di linea diretto Pisa-Mosca Vuknovo (VKO) già attivo da Pisa dal 29 dicembre 2016 e passato da 2 frequenze settimanali a 5 da gennaio 2018.

I giorni di viaggio sono giovedì e domenica. Si parte da Pisa alle ore 11.45, arrivo previsto alle ore 17.15. Da San Pietroburgo decollo previsto alle 9.30, atterraggio alle 11 (orari al netto dei cambi di fuso orario).

La compagnia aerea low-cost russa ha aperto alle vendite il nuovo volo di linea, acquistabile sul sito della compagnia aerea. Grazie al nuovo collegamento la Toscana si conferma la seconda destinazione estera per 'Pobeda' dall'aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo. "Il lancio di questo nuovo volo - dichiara Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti – conferma che l'azienda sta compiendo ogni azione necessaria per aumentare i collegamenti tra la nostra Regione, una delle più apprezzate e richieste nel mondo, e le destinazioni più importanti dal punto di vista lavorativo e turistico, tra le quali spicca la Russia. Ogni nostro sforzo corrisponde a visibilità e a nuove opportunità per la Toscana: il raggiungimento di obiettivi prestigiosi quali il lancio del volo Pisa-San Pietroburgo, quindi, non può che confermare la bontà della rotta intrapresa".