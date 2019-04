Aeroporto: nuovo collegamento con Helsinki in Finlandia

La compagnia aerea low cost Norwegian inaugura domani, sabato 6 aprile, il nuovo volo da Pisa a Helsinki. Il vettore collegherà il Gallileo Galilei con la Finlandia tutti i sabati, con tariffe a partire da 62,40 euro, tasse incluse. Salgono così a 4 i collegamenti di Norwegian in partenza dallo scalo toscano: a bordo degli aeromobili del vettore, infatti, è possibile decollare anche verso Stoccolma, Oslo e Copenaghen.

"Siamo lieti di dare il via a questa nuova rotta - ha dichiarato Amanda Bonanni, Sales Executive Norwegian in Italia - che permetterà ai passeggeri Toscani di raggiungere comodamente Helsinki, senza scali intermedi e con tariffe vantaggiose. Siamo certi che il nuovo collegamento saprà conquistare i viaggiatori in partenza dal Galileo Galilei. Durante l’estate 2019, grazie ai nostri voli, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per gli amanti delle capitali nordiche".

"Con questo nuovo volo - dichiara Toscana Aeroporti - il ventaglio delle opportunità turistiche e commerciali per la Toscana si amplia, consolidandosi anche nei paesi del Nord Europa. Helsinki, capitale giovane e innovativa, costituirà una destinazione sicuramente gradita per i nostri viaggiatori".

Nel periodo di più intenso traffico, le rotte da Pisa per Copenaghen e Oslo saranno disponibili fino a 6 volte a settimana, mentre sarà possibile decollare verso Stoccolma 2 volte a settimana e una verso Helsinki, per un’offerta complessiva di circa 118mila posti a sedere, pari al 14,5% in più rispetto alla scorsa estate. A livello nazionale, Norwegian offre un totale di 1.300.000 biglietti (in crescita dell’1,5% rispetto allo scorso anno), operando 29 rotte da 8 aeroporti.

Tutte le rotte da e per Pisa sono disponibili sul sito della compagnia e tramite le agenzie di viaggio.