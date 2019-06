Campo sportivo San Piero a Grado: la 'Litorale Pisano' gestirà l'impianto

Il Comune di Pisa ha affidato in concessione alla A.S.D. 'FC Litorale Pisano', risultata provvisoriamente aggiudicataria, la porzione di terreno su cui insiste il campo sportivo adiacente l’Istituto comprensivo pisano presso le scuole 'Castagnolo' a San Piero a Grado, all’interno dell’Area Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

"Per la prima volta - commenta l’assessore ai Lavori pubblici e agli impianti sportivi Raffaele Latrofa - è stata data in concessione l'area sportiva dopo l’espletamento di una regolare procedura a evidenza pubblica che consente alla scuola ed al quartiere di San Piero a Grado di veder riqualificati e utilizzabili spazi sportivi fino ad ora non sfruttati a pieno. È una grande soddisfazione continuare ad affidare mediante bandi pubblici infrastrutture sportive che le precedenti Giunte del Pd avevano abbandonato al loro destino".

Le condizioni dell’affidamento prevedono, oltre la custodia e guardiania del campo e relative pulizie settimanali degli spazi sportivi concessi, anche il taglio dell'erba, la rimessa in funzione del campo di volley, la sistemazione dell'impianto di illuminazione attualmente non funzionante, il ripristino e riparazione dei camminamenti pedonali e delle aree esterne pavimentate, riparazione e tinteggiatura degli spogliatoi e il controllo dell'impianto elettrico. E il rifacimento della recinzione esterna là dove mancante.

La A.S.D. 'FC Litorale Pisano', attualmente concessionaria del campo sportivo di Marina di Pisa, avrà l’affidamento dell’impianto per due anni, eventualmente rinnovabili, dietro la corresponsione di un canone omnicomprensivo di concessione di 960 euro annuo.