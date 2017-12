I Passi: la palestra geodetica alla Società Arti Marziali di Fragale

Una buona notizia per il quartiere I Passi. E' stata infatti affidata provvisoriamente alla Società Arti Marziali di Fragale la palestra geodetica del quartiere, situata in via Cuoco. La Società Arti Marziali ha vinto il bando di affidamento (erano 2 i concorrenti). Il bando prevede un investimento di 200mila euro da parte della società vincitrice per rimettere a posto una struttura che rischiava il degrado.

Grande soddisfazione dei residenti del quartiere che avevano denunciato l’uso improprio dello stabile. Adesso ci vogliono i tempi tecnici per il passaggio all’assegnazione definitiva. A seguire i lavori possono cominciare.