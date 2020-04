Agente della Polizia Provinciale positivo al Covid-19: quarantena e tamponi per i colleghi

Un agente della polizia provinciale di Pisa, che lavora in una delle sedi distaccate del comando, è risultato positivo al tampone del Covid-19. La verifica è stata effettuata in seguito alla positività delle analisi seriologiche previste dalla Regione Toscana, relativamente al protocollo per la sicurezza dei lavoratori che sono a stretto contatto col pubblico.

"La persona sta bene - afferma il presidente della provincia Massimiliano Angori - non presenta particolari sintomi e difatti la positività è stata appurata a partire dal protocollo regionale con le analisi del sangue, e successivo tampone. Ovviamente è istantaneamente iniziato il suo isolamento domiciliare. Inoltre l’agente aveva sempre lavorato dotato dei necessari dispostivi di sicurezza individuale, quali mascherine e guanti monouso, a tutela propria, e anche a tutela di tutte le persone con le quali può essere venuto a contatto"

L’Ente si è subito attivato anche per la sicurezza degli altri agenti della Polizia Provinciale: sono stati disposti i tamponi per tutti i dipendenti entrati in contatto con lui e la relativa misura della quarantena precauzionale.

"Abbiamo inoltre subito provveduto - aggiunge Angori - a dare il via alla sanificazione degli ambienti di lavoro, che terminerà nella serata odierna di giovedì 30 aprile. Facendo i più sentiti auguri di guarigione al nostro agente, continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione per la nostra Polizia Provinciale, che si è prodigata fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sul nostro territorio; la Polizia infatti ha svolto costantemente, e sino ad oggi, una capillare attività di controlli stradali sulla viabilità provinciale al fine di verificare il rispetto delle norme di comportamento per la salvaguardia dell'incolumità e della salute pubblica. Agli agenti va pertanto il più sentito ringraziamento, e la mia personale vicinanza in questo momento complesso, per essere sempre pronti a svolgere il loro lavoro su strada con determinazione e impegno".