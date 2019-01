Agenti Municipale in ufficio-sgabuzzino, l'assessore: "Trascuratezze della scorsa amministrazione"

Alle parole del sindacalista Cisl Fp Massimiliano Rugo, che aveva denunciato le difficoltà del contesto in cui lavorano gli operatori della Polizia Municipale ("sgabuzzino adibito ad ufficio"), replica l'assessore alla sicureza Giovanna Bonanno.

"Sono rimasta sconcertata - commenta - da certe dichiarazioni del rappresentante Cisl della Polizia Municipale, che non appaiono affatto adeguate all'impegno e lavoro che questa amministrazione sta svolgendo. Attività ampiamente illustrate e condivise con il personale e gli stessi sindacati. Devo aggiungere che da fine dicembre abbiamo concordato un incontro in Palazzo Gambacorti fissato proprio per questa mattina (ieri 10 gennaio ndr). Appare inverosimile che il rappresentante sindacale non fosse informato. Del resto, stamani era presente all'assemblea insieme agli altri rappresentanti sindacali che hanno apprezzato le attività svolte finora".

Ribatte poi nel merito delle critiche la Bonanno: "Con riferimento specifico alle 'accuse' secondo cui il Nucleo Antidegrado sarebbe costretto in uno 'sgabuzzino', vorrei evidenziare come questa amministrazione ha ben presenti certi problemi, frutto di trascuratezza della precedente amministrazione. Già in questi primi mesi abbiamo attuato interventi per il recupero della cella di sicurezza, abbiamo pubblicato il bando per l'assunzione nel corso dell'anno di 6 nuovi agenti (attualmente sono in corso le prove scritte dei candidati), e abbiamo avviato le procedure per l'acquisizione del secondo piano dell'edificio di Sesta Porta per poter ampliare gli uffici a disposizione della Polizia Municipale, disponendo in particolare gli spogliatoi al piano inferiore, così da ridefinire tutti gli uffici a disposizione. Certe polemiche - conclude - paiono piuttosto strumentali e fini a se stesse e non rendono merito dell'impegno della sottoscritta e di questa amministrazione nel raggiungere al più presto gli obiettivi fissati, che sono di assicurare la sicurezza ai nostri cittadini, di cui la Polizia Municipale è un'assoluta protagonista e che non smetterò di ringraziare per le attività di indagine e investigazione che svolge con professionalità".