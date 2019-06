Agenzia Casa: nuovo regolamento, 15 abitazioni affidate all'Apes

Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato nella seduta di ieri pomeriggio, 25 giugno, il nuovo regolamento dell'Agenzia Casa (18 voti favorevoli e 6 contrari). La novità principale introdotta è che il Comune mette a disposizione 15 abitazioni di proprietà, in comodato d'uso ad Apes, l'azienda pisana di edilizia sociale, che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Gli immobili di proprietà comunale sono 4 in via Brunelleschi (già assegnati) e 11 in via Flamini e via Rainaldo (ancora da assegnare). La locazione, a canone concordato, sarà gestita da Apes. "L'introduzione di questa novità ha un duplice valore - dichiara l'assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini - da un lato favorisce l'accesso alla locazione agevolata a cittadini che si trovano in condizioni di criticità abitativa, dall'altro è un modo per valorizzare e riutilizzare il patrimonio comunale".

Lo scopo principale dell'Agenzia Casa è disporre di abitazioni per consentire ai cittadini in difficoltà economica di reperire alloggi in locazione a canone sostenibile. I conduttori degli alloggi in locazione dell'Agenzia Casa sono individuati tramite apposito bando pubblicato da Apes. Tra i requisiti richiesti c'è la storicità di residenza, insieme alla formazione del nucleo familiare, l'essere soggetti di sfratto od ordinanza di sgombero ed il reddito dichiarato.