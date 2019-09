Teatro Verdi e Palazzo Blu: agevolazioni per gli studenti universitari

Sono diverse le opportunità offerte agli universitari dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio per fruire delle iniziative promosse da alcune delle principali istituzioni culturali della cittadine. Grazie al rinnovato accordo con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa sono 780 gli ingressi ridotti appannaggio degli studenti degli Atenei per accedere a tutti gli spettacoli di prosa, danza, lirica ed i concerti in programma nella stagione 2019-2020 che inizierà il 9 ottobre e proseguirà fino al 26 maggio prossimo. I biglietti devono essere prenotati sul portale on line presente nel sito del Dsu Toscana e ritirati alla biglietteria del Teatro Verdi, consegnando l’email di conferma dell’avvenuta prenotazione e versando la compartecipazione stabilita.

Inoltre, gli studenti universitari avranno la possibilità di partecipare alla visita guidata della mostra Futurismo in esposizione a Palazzo Blu, pagando sempre una tariffa agevolata. La visita sarà effettuata il 7 novembre ed è limitata ad un massimo di 30 partecipanti, includendo, oltre alla mostra, l’accesso alle collezioni permanenti del Palazzo. Anche in questo caso la prenotazione deve essere effettuata tramite il portale on line del Dsu Toscana entro il 3 novembre.