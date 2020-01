Elezioni, aggiornato l'albo scrutatori: si può comunicare la propria disponibilità

Si è riunita la Commissione elettorale del Comune di Pisa per l’aggiornamento annuale dell’albo degli scrutatori, che attualmente conta 2.202 iscritti. Coloro che sono già iscritti all'albo e sono interessati a ricoprire l’incarico in occasione delle prossime elezioni regionali, possono comunicare già da ora la propria disponibilità alla nomina, utilizzando l’indirizzo mail: cec@comune.pisa.it. Nella comunicazione potrà essere indicata la preferenza per uno o più seggi.

"In occasione della riunione della Commissione elettorale - spiega il vicesindaco Raffaella Bonsangue - abbiamo ribadito, come lo scorso anno, la necessità di applicare meccanismi di assoluta trasparenza nell’individuazione degli scrutatori che svolgeranno il loro servizio in occasione della prossima tornata elettorale. L’ufficio elettorale riceverà, tramite apposito indirizzo e-mail, tutte le dichiarazioni di disponibilità delle persone che risultano iscritte. Nell’assegnazione degli scrutatori l’ufficio terrà conto delle richieste di vicinanza al seggio rispetto alla residenza e soprattutto applicherà un criterio di preferenza nei confronti di coloro che risultano iscritti alle liste di collocamento o sono in carico ai servizi sociali per difficoltà economiche".

La Commissione elettorale ha disposto come indicazione che, nella nomina a scrutatore, sarà data precedenza ai soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni: persone in carico ai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata; persone in stato di disoccupazione, iscritte nello specifico elenco. A tal scopo dovrà essere prodotta un’autocertificazione che attesti le condizioni di precedenza. Maggiori informazioni sul sito del Comune, area Elettorale e Leva.