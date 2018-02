Ospedale Cisanello, verso il nuovo 'Santa Chiara': a maggio via all'ultimo lotto di lavori

"A maggio-giugno, se l’iter procede senza rallentamenti, si potrà cominciare a costruire l’ultimo lotto del nuovo Santa Chiara a Cisanello". A dare l'annuncio è stato il dirigente dell'Aoup, Rinaldo Giambastiani, intervenuto nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale. Nei giorni scorsi sono infatti state aperte le buste con le proposte economiche e tecniche che i sei concorrenti in gara avevano presentato il 31 luglio scorso. Ad aggiudicarsi il bando è stato il gruppo formato da Inso Spa, Consorzio Integra e Gemmo Spa. Tra una ventina giorni l'Aoup dovrebbe procedere con la delibera di aggiudicazione definitiva, dopodichè dovranno trascorrere altri 35 giorni durante i quali le aziende in gara potranno presentare eventuali ricorsi.

"Un momento importante - ha commentato il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - e a lungo atteso. Per il completamento dell'Ospedale di Cisanello e per il recupero dell'area dell'ex Santa Chiara. Un grande cantiere che garantisce la continuità del lavoro alle 5mila persone che lavorano nell’Ospedale, ma anche ricerca, sviluppo e accoglienza di tanti che da fuori vengono qui per curarsi. Pisa si conferma città con grandi prospettive, con un ospedale di livello nazionale. Intorno a questo progetto va organizzata la parte nuova della città: mobilità, parcheggi, infrastrutture. Tra i progetti da portare avanti, in collaborazione con gli altri enti e istituzioni coinvolti: la tangenziale nord-est, la bus-via dalla stazione all'ospedale, il parco di Cisanello, il ponte ciclopedonale per Riglione, il passaggio di proprietà al Comune di piazza Viviani per poterla recuperare. Nell'area dell’ex-Santa Chiara poi, che sarà recuperata secondo il progetto Chipperfield, cambierà il modo di accogliere i turisti che arrivano sulla piazza dei Miracoli".

Il progetto

Il progetto ha un valore complessivo di 430 milioni di euro. Il completamento dell’Ospedale di Cisanello accoglierà i reparti rimasti al Santa Chiara. Prevista la costruzione di edifici ad uso sanitario e didattico da realizzare in 4 anni per un totale di 642 posti letto che si aggiungeranno ai 1.100 attuali (252 milioni di euro). Nel bando sono comprese anche la gestione e la manutenzione per 9 anni dell’Ospedale di Cisanello, sia dei nuovi edifici che di quelli precedenti e le operazioni di trasferimento dei reparti dal Santa Chiara a Cisanello. L’aggiudicatario dovrà inoltre procedere all’acquisto (120 milioni di euro) ed alla valorizzazione immobiliare del complesso monumentale dell’ex-Santa Chiara secondo il piano Chipperfield.

La situazione

Attualmente i 2/3 delle attività ospedaliere sono ospitate a Cisanello e 1/3 nel vecchio Santa Chiara. Manca l’ultima fase: la realizzazione degli ultimi edifici a Cisanello, il trasferimento dei reparti rimasti e la riqualificazione dell’area dell’ospedale storico che diventerà un nuovo quartiere, un’operazione urbanistica che avvicinerà la zona di piazza dei Miracoli all’area della Cittadella e dei vecchi Macelli dove saranno realizzati un Museo della Scienza dedicato a Galilei e il Museo delle Antiche Navi di Pisa.