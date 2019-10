Aggredisce e rapina la ex fidanzata: arrestato 36enne

E' stata una notte di paura quella appena trascorsa per una donna, vittima di un'aggressione da parte di un ex fidanzato. Lui, 36 anni, è stato arrestato dalla Squadra Volanti della Polizia con l'accusa di rapina. Ora si trova in carcere al Don Bosco.

L'allarme è stato dato dalla stessa vittima, che ha chiamato disperata il 113. Gli agenti si sono subito recati sul posto, un appartamento in via di Pratale. La dinamica ricostruita dagli investigatori vede l'uomo aggredire la donna con un morso su una guancia, con poi lui che le ha strappato di mano il cellulare. I poliziotti, quando sono arrivati, lo hanno trovato nell'androne delle scale con il telefono in mano.

La donna è stata in seguito medicata all'ospedale, ricevendo una prognosi di pochi giorni. Le indagini degli inquirenti ora proseguiranno per verificare la presenza di eventuali pregressi maltrattamenti.