Aggredisce 'il rivale' e gli taglia un dito con una smerigliatrice

Prima lo ha aggredito con calci e pugni. Poi, al culmine della violenza, gli ha tagliato un dito con una smerigliatrice, un attrezzo che viene generalmente utilizzato per tagliare mattonelle e ferro. I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 settembre nel quartiere I Passi. Protagonisti dell'episodio due senza tetto rumeni che vivono di piccoli espedienti in alcune baracche della zona.

Dopo la violenza l'aggressore si è dileguato, lasciando l'altro uomo a terra, in un bagno di sangue. La vittima ha quindi chiamato i soccorsi del 118 che sono intervenuti in zona insieme agli uomini della Polizia di Stato. L'uomo è stato quindi ricoverato a Cisanello con una prognosi di 30 giorni.

Alla base dell'aggressione, secondo quanto ricostruito dalla Polizia che ha indagato sul caso, futili motivi legati a difficili 'rapporti di vicinato' tra i due. L'aggressore è stato individuato poi dagli agenti: con lui aveva ancora la smerigliatrice utilizzata per aggredire il connazionale. L'uomo è stato quindi denunciato per lesioni. Per lui è stato emesso l'allontanamento comunitario: entro 30 giorni dovrà quindi abbandonare il territorio nazionale italiano.