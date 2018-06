Piazza dei Miracoli: Carabinieri aggrediti dai venditori abusivi

Ancora forze dell'ordine aggredite nel primo pomeriggio di ieri, martedì 5 giugno, nei pressi di Piazza dei Miracoli, dopo l'episodio avvenuto un anno fa quando a farne le spese furono gli uomini della Guardia di Finanza.

Ieri i Carabinieri stavano effettuando un servizio di controllo contro la vendita di merce abusiva in via Cammeo quando è iniziato il caos. Sono volati alcuni oggetti, oltre alle grida degli abusivi che si sono ribellati all'azione dei militari dell'Arma. Come si vede dal video che circola in rete un Carabiniere è stato anche avvicinato da un ambulante che lo ha colpito al volto, poi l'auto dei militari è ripartita a sirene spiegate.

Il militare colpito, che fa parte del CIO di Firenze, ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma cranico con una prognosi di 30 giorni.

Le reazioni

"A Pisa ieri - commenta Lorenzo Cardogna, segretario provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato già UGL Polizia di Stato - si è consumata l'ennesima violenza nei confronti delle forze dell’ordine con un Carabiniere gravemente ferito, al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e auguri di pronta guarigione. Decine e decine di persone di colore che hanno accerchiato due auto dei Carabinieri e aggredito i militari con una violenza inaudita, con la zona del Duomo di Pisa a fare da palcoscenico a una gazzarra di strada più da periferia degradata che da zona monumentale di una città con milioni di turisti".

"Un’istantanea che ci restituisce un’immagine paradossale della nostra città con persone che vivono costantemente al di fuori della legalità, praticando commercio abusivo, nella convinzione che le istituzioni nulla possono fare nei loro confronti. Da diverso tempo questa O.S. - prosegue Cardogna - al fine di meglio contrastare, anche con strumenti normativi, queste situazioni di illegalità e riaffermare la supremazia dello Stato, propone l’introduzione del permesso di soggiorno a punti. Una vera e propria carta che funziona come la patente di guida, quando si tocca lo zero o si scende al di sotto, subentra l’espulsione dello straniero. Oggi i venditori abusivi sono per la maggioranza dei casi persone con regolare permesso di soggiorno. Una soluzione pensata soprattutto per questi tempi, per la lotta ai venditori abusivi, parcheggiatori abusivi ecc. Infatti, un tempo i venditori abusivi erano per la maggior parte clandestini, oggi no, gli abusivi sono regolari e nei loro confronti, secondo il vigente quadro normativo, si può irrogare una sanzione amministrativa che tanto non pagheranno mai".

"Siamo sicuri - conclude Lorenzo Cardogna - che nei prossimi giorni Prefetto e Questore sapranno mettere in campo azioni per contrastare il problema con lucidità e tutelare l’incolumità fisica e la dignità professionale delle donne e degli uomini in divisa".



Solidarietà al Carabiniere ferito è stata espressa anche dal deputato della Lega Edoardo Ziello e dal candidato sindaco del centrosinistra Andrea Serfogli. "Esprimo la massima vicinanza e solidarietà al Carabiniere rimasto coinvolto nei fatti di via Vecchia Barbaricina - afferma in una nota Serfogli - ferma condanna a ogni gesto violento contro chi rappresenta le istituzioni e si occupa ogni giorno della nostra sicurezza".

"Non è la prima volta che accade ma deve essere l’ultima. Le forze dell’ordine e la Polizia Municipale sono impegnate ogni giorno perché le regole siano rispettate. Sono in cantiere nuovi provvedimenti per quell'area, su indicazione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. È assolutamente inaccettabile che coloro che con fermezza ed equilibrio danno prova di gestire situazioni difficili siano aggrediti - afferma il sindaco di Pisa Marco Filippeschi - ho dato la solidarietà più sentita della città al Comandante Provinciale dei Carabinieri e gli ho detto che siamo vicini al militare che è stato colpito mentre faceva il suo dovere. L’abusivismo commerciale non è un fenomeno spontaneo. Lo dimostrano i tanti sequestri fatti nell'ultimo anno dalla Polizia Municipale. L’organizzazione che lo gestisce deve essere contrastata, si devono perseguire anche i fornitori della merce contraffatta, e le regole devono valere per tutti".