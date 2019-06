Violenza in carcere: detenuto colpisce con una lametta un compagno

Un nuovo episodio di violenza all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. A denunciare l'accaduto è la segreteria provinciale della UIL Polizia Penitenziaria. "La Casa Circondariale di Pisa nella giornata di sabato 22 giugno - spiegano dal sindacato - è stata teatro di una feroce aggressione nei confronti di un detenuto che poteva avere risvolti drammatici. Un detenuto magrebino ha infierito su un altro compagno di detenzione, quest’ultimo di nazionalità Italiana, colpendolo ripetutamente con violenza usando una lametta da rasoio. Il lodevole intervento della Polizia Penitenziaria, nella figura di un solo agente di sezione, è stato tempestivo e provvidenziale evitando così conseguenze che potevano essere fatali".



“Se il carcere deve rieducare e tra le sue mura si registrano situazioni di violazioni delle regole di civile convivenza, c’è bisogno di mettere mano alla loro gestione-organizzazione - sostengono dalla UIL Polizia Penitenziaria - se le persone non rispettano le regole all’interno del carcere come si può pensare che lo facciano una volta scontata la pena? Prima del reinserimento sociale bisogna pensare a progetti di educazione intramurale. Si tratta dell'ennesimo episodio in cui è la Polizia Penitenziaria ad evitare situazioni critiche e questo a rischio della propria incolumità". Da queste considerazioni l'appello affinchè siano adottate le misure idonee a far cessare la situazione di pericolo in cui deve lavorare la Polizia Penitenziaria all'interno del sistema penitenziario Italiano.