Piazza Vittorio Emanuele, aggredita per la catenina d'oro: donna in ospedale

Un'aggressione in piena regola, avvenuta intorno alle 5 dell'altra mattina, in piazza Vittorio Emanuele. L'obiettivo era la catenina d'oro che una donna aveva al collo. Un uomo, spuntato dall'oscurità, cerca di strappargliela, la malcapitata inizia ad urlare, poi cade a terra e viene trascinata, ma resiste fino a che l'uomo non rinuncia al colpo, molla la presa e fugge.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno raccolto la testimonianza della donna per cercare di risalire all'autore dell'aggressione.



La vittima della violenza è stata trasportata dall'ambulanza in ospedale per le cure del caso.