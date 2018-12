Aggredito sabato sera, 1 dicembre, in pieno centro a Pisa. Vittima della violenza un uomo magrebino che è stato trovato pieno di sangue in Lungarno Simonelli. Sul posto sono intervenuti il 118 per i soccorsi e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo potrebbe essere stato colpito con un coltello.