Aggressione omofoba: alla manifestazione di Altopascio anche i consiglieri del Pd

Ci saranno anche i 7 consiglieri comunali pisani del Pd (Matteo Trapani, Vladimiro Basta, Marco Biondi, Benedetta Di Gaddo, Olivia Picchi, Andrea Serfogli e Maria Antonietta Scognamiglio) alla manifestazione in programma oggi, sabato 18 gennaio, alle 15,30, davanti al Municipio di Altopascio, indetta dopo l’aggressione omofoba di cui è stato vittima, insieme ad una sua amica, un giovane di Santa Croce sull'Arno in un discobar di Altopascio lo scorso sabato sera.

"Ho espresso tutta la nostra solidarietà, vicinanza e forza - ha detto il neo capogruppo in Consiglio Comune di Pisa, Matteo Trapani - alla sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio per tutte quelle persone che ogni giorno lottano per rendere effettivo un diritto ed anche l’orgoglio per la prontezza con la quale l’intera comunità si sta mobilitando contro questa ignobile aggressione".

"Inoltre, tramite una lettera aperta al Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, e sottoscritta da tutti i 7 i consiglieri comunali del Pd, ho chiesto che venga esposta dal Comune di Pisa la bandiera arcobaleno, simbolo del movimento di liberazione omosessuale.Un piccolo gesto - ha concluso Trapani - per ribadire con ancora maggiore forza la vicinanza delle istituzioni a tutela della libertà di ognuno ad essere se stesso e la necessità di vedere questo diritto riconosciuto universalmente e in modo concreto. È un dovere delle istituzioni condannare e sottolineare la gravità di tali azioni, affinché non diventino normalità, affinché non cadano nel silenzio".