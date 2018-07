Piazza Santa Caterina: picchiato di notte mentre torna da una festa di laurea

Un'aggressione senza un motivo preciso. E' quella avvenuta intorno alle 4 della notte tra venerdì 29 e sabato 30 giugno in piazza Santa Caterina a Pisa, a due passi dalla Scuola Sant'Anna. Un gruppo di amici stava tornando da una festa di laurea, poi due di loro salutano il resto del gruppo e si avviano da soli verso la loro auto. A questo punto vengono avvicinati da tre persone, due ragazzi e una ragazza, probabilmente nordafricani, che chiedono un accendino. Forse solo un pretesto perchè poi scatta la violenza. Uno dei due amici, un 21enne, viene picchiato brutalmente: botte soprattutto alla testa, prima che i tre si defilino facendo perdere le proprie tracce.

Il ragazzo viene trasportato in ospedale per le cure necessarie.



In corso le indagini della Polizia che sta cercando di risalire agli aggressori anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza.