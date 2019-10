Aggredisce e deruba un 60enne in Piazza delle Vettovaglie: arrestato 20enne

La Squadra Voltante della Polizia ha arrestato stamani, 29 ottobre, un 20enne che ha aggredito e derubato un uomo di 60 anni in Piazza delle Vettovaglie.

L'episodio è avvenuto intorno alle 5 di mattina. La vittima ha richiamato l'attenzione della pattuglia, raccontando di essere stato atterrato e bloccato da uno straniero, che gli aveva portato via il cellulare, due paia di occhiali ed altri oggetti personali. Gli agenti si sono subito attivati per le ricerche del malvivente, che è stato poco dopo fermato in zona stazione. Aveva ancora con sé la refurtiva.

I successivi controlli hanno fatto emergere come il giovane, di affermata nazionalità senegalese, sia gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trasferito in carcere al Don Bosco in attesa dell'udienza di convalida della misura precautelare.

I controlli della Questura, con l'ausilio delle Volanti e dei Reparti del nucleo prevenzione crimine Toscana, si sono svolti per tutta la notte. Sono stati eseguiti 7 posti di blocco, con circa 100 persone identificate ed il ritrovamento di circa 30 grammi di cocaina, hashish e marijuana divisa in dosi rinvenuti negli anfratti dei vicoli cittadini.

Nel corso di questi servizi è stato rintracciato in centro e arrestato un ricercato di nazionalità rumena di 22 anni, su cui pendeva un ordine di arresto per i reati di rapina e lesioni personali. Sono stati poi espulsi dal territorio nazionale due stranieri irregolari incappati nei controlli su strada. Infine è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria una cittadina brasiliana residente in Francia poiché ritenuta responsabile dei rati di percosse e lesioni in danno del coniuge separato.