Case popolari, parapiglia a Sant'Ermete: feriti due vigili urbani

Spiacevole episodio avvenuto ieri, 14 febbraio, nel quartiere di Sant'Ermete dove la Polizia Municipale, che si era recata sul posto per verificare l'occupazione di alcune case popolari, è stata aggredita da un gruppo di persone che gravitano nei movimenti contro l'emergenza abitativa. Due agenti sono rimasti feriti in maniera non grave e sono usciti dal Pronto Soccorso con quattro giorni di prognosi ciascuno. Gli attivisti, come ha riferito il comandante Michele Stefanelli durante la Commissione consiliare di questa mattina, hanno di fatto impedito l'accesso in un'abitazione agli agenti colpendoli con calci e provocando loro alcune lesioni.