Aggressioni a Vicopisano, appello del sindaco: "Niente panico o iniziative personali"

E' alta la tensione a San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano, dove da giorni è montata la paura per le aggressioni in cui una mano sconosciuta sembra colpire indistintamente, quando sono soli, ignari passanti. I casi registrati al momento sono quattro. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi fra le vittime, in un caso grazie all'intervento del cane della vittima. Le prime segnalazioni si sono diffuse via chat e social, poi sono partite le indagini.

In questo contesto è importante mantenere il sangue freddo, senza cedere ad impulsi di rivalsa. Il sindaco Matteo Ferrucci ha per questo diramanto un appello: "Carabinieri e le Forze dell'Ordine continuano a vigilare e a indagare in merito alle aggressioni di questi giorni e ribadiamo che per la diffusione delle notizie l'amministrazione si basa solo su quanto le Forze dell'Ordine stesse comunicano ufficialmente al sindaco e all'amministrazione stessa. Raccomandiamo, quindi, in questo particolare momento, prudenza e attenzione tenendo, al contempo, sempre presente che l'allarmismo può creare panico così come eventuali iniziative personali che vi invitiamo caldamente a non mettere assolutamente in atto. Esse possono, infatti, anche inficiare le indagini che stanno conducendo le Forze dell'Ordine ad ampio raggio".

Un richiamo anche all'uso dei social: "Raccomandiamo - prosegue il sindaco - di non diffondere via Facebook notizie non verificate che possano destare paura e allarme nella comunità e di comunicare alle Forze dell'Ordine eventuali fatti di cui si venga a conoscenza. Confermiamo che non appena l'amministrazione avrà dettagli certi su quello che è accaduto, in accordo con le Forze dell'Ordine, li renderà noti ai cittadini. Comprendiamo la preoccupazione, ce ne dispiace davvero molto, la sicurezza è una cosa fondamentale, ma abbiamo piena fiducia nelle Forze dell'Ordine che stanno operando per fare luce su questa situazione e che sono le uniche ad avere l'autorità e la competenza per fare questo".