Società della Salute: gli 'stati generali' a Calci per esprimere vicinanza dopo il rogo del Serra

Sarà il cinema teatro Valgraziosa della Parrocchia dei Santi Giovanni ed Ermolao a Calci ad ospitare venerdì 7 dicembre l’Agorà della Salute, gli 'stati generali' della SdS della Zona Pisana dedicati alla presentazione del profilo di salute e dei nuovi obiettivi di programmazione.

A Calci “perché come comuni e istituzioni della Società della Salute abbiamo voluto manifestare, in modo simbolico ma concreto, la nostra vicinanza alle comunità duramente colpite dall’incendio di fine settembre perché i monti che sono stati incendiati sono di tutta la Zona Pisana” spiega la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini.

Si comincia alle nove con i saluti di sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, dell'assessore regionale al Diritto alla Salute e al Welfare Stefania Saccardi, della direttrice dei Servizi Sociali dell’Asl Nord Ovest Laura Brizzi, di Simone Naldoni di Anci-Federsolidarietà e del sindaco di Pisa Michele Conti. Alle 9.30 sarà la volta del Profilo di Salute della Zona Pisana, tratteggiato da Francesco Paletti, seguito dal dibattito con le realtà del terzo settore. Alle 10.30, invece, il coordinatore dell’Ufficio di Piano Antonio Sconosciuto presenterà i programmi operativi 2019.

Quindi, alle 11, la tavola rotonda sui grandi cambiamenti del sistema socio-sanitario, moderata dal direttore facente funzione della SdS Pisana Pasquale Scarmozzino e su cui interverranno la direttrice dei servizi sociali dell’Asl Nord Ovest Laura Brizzi ('Il percorso di presa in carico della persona disabile'), Andrea De Conno di Anci Federsanità ('Il piano di contrasto alla povertà'), il direttore dell’Uoc di Neurofisiopatologia dell’Ospedale 'Lotti' di Pontedera Renato Galli ('Il percorso di presa in carico delle demenze') e il direttore della Zona Distretto dell’Elba Gianni Donigaglia ('L’agenzia per la continuità ospedale-territorio'). Alle 12.30 le conclusioni della presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini.