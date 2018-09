Ai nastri di partenza i laboratori musicali dell'Aps Arteficium di Marina di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Inizia ad ottobre la nuova stagione dei laboratori collettivi e individuali organizzati dalla APS Arteficium (affiliata AICS) di Marina di Pisa. Attraverso una vivace atmosfera aggregativa l’associazione promuove fin dal 2012 numerose iniziative: non solo laboratori musicali ma anche progetti didattici portati avanti in diversi Istituti scolastici sia del litorale che delle vicine città capoluogo. I laboratori di Arteficium, aperti a tutti, previa adesione all’associazione, riscuotono un successo sempre crescente poiché non prevedono selezioni, esami di ammissione o prove attitudinali. Non sono previste valutazioni, nè esami. Le metodologie sono ispirate alla modernità, in un ambiente disinvolto, divertente e creativo. Per questo motivo sono sempre di più i partecipanti provenienti, oltre che dal litorale, anche dalle vicine città di Livorno e Pisa. Da quest’anno, oltre ai consueti laboratori di base di strumenti a fiato (legni e ottoni), ad arco, canto, piano e tastiera, chitarra e basso, percussioni e “Giocobanda” (gioco con suoni e ritmi per bambini fino ad 8 anni), si aggiungono due interessanti novità: il laboratorio orchestrale junior e senior e il tanto atteso LABORATORIO BANDISTICO promosso per formare nuovi componenti Gruppo Bandistico del Litorale. L'APS Arteficium incoraggia i bambini e i giovani (ma anche gli adulti!) alla scoperta della musica, dell’arte e della cultura attraverso una vivace atmosfera aggregativa. Tutti i laboratori sono tenuti da soci di comprovata capacità che mettono a disposizione tempo e competenza per le finalità associative in virtù della piena condivisione della “mission” dando vita ad un’esperienza bellissima e altamente formativa. L’Associazione offre anche la possibilità di avere in comodato d’uso gratuito per un periodo iniziale alcuni strumenti, grazie alla generosità di diverse persone che ne hanno fatto dono. Saranno attivi anche quest’anno i laboratori linguistici di inglese e spagnolo con madrelingua. I laboratori si svolgono presso i locali della Scuola Media N. Pisano, in Via Flavio Andò 3 a Marina di Pisa: Istituto comprensivo con cui Arteficium ha intrapreso importanti progetti didattici nelle scuole primarie e secondarie. L’APS Arteficium da ormai 6 anni si adopera contribuire attivamente ad accrescere il senso di "comunità" offrendo opportunità di incontrare e cooperare anche con Enti e Associazioni territoriali per condividere passioni e obiettivi comuni. Da sottolineare le recenti collaborazioni con il CCN e il carnevale estivo marinese, la mostra itinerante sulla storia bandistica del litorale allestita con successo in diversi esercizi commerciali di Marina di Pisa, la collaborazione alla realizzazione dell’evento musicale per beneficienza “Un anno fa l’alluvione” Messa di Gloria di P. Mascagni presso la Cattedrale di Livorno.

Per contattare la segreteria artistica, per saperne di più: www.arteficium.net info@arteficium.net coordinamento artistico Prof. David D’Alesio: 347-3165950 o cercando l’Associazione Arteficium su facebook, instagram o Twitter.

Gallery