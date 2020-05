Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nella nostra provincia una sezione Aism sempre raggiungibile per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La sede della Sezione AISM di Pisa, via Giovanni Paolo XXIII n° 11 e del Gruppo Operativo Valdera in via Giulio Verne 28 c/o Centro Poliedro a Pontedera anche durante l’emergenza del COVID-19 continua ad essere attiva e garantisce un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio garantendo continuità nella corretta informazione e un corretto CHIAMACI, SCRIVICI UNA MAIL O CONTATTACI ATTRAVERSO FACEBOOK/INSTAGRAM #insiemepiùforti Stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti, che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi. Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus perché a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela e perché nella fase di emergenza vengono meno le risposte di cura, di assistenza, di supporto. MA AISM C’E’ CON E PER LE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA Abbiamo bisogno di raggiungere tutte le persone del territorio perché solo così potremo raccogliere le vostre esigenze Sezione Provinciale AISM di Pisa e Gruppo operativo Valdera E-mail: aismpi@libero.it (Pisa) e aismpi.gopontedera@gmail.com (Pontedera) Facebook: https://www.facebook.com/AismPi ;https://www.facebook.com/aismGOvaldera Instagram AISM PISA Telefono: 050 524076 (Pisa) 335 650 8456 (Pontedera)