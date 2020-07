Aism Pisa è pronta per la ripartenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Insieme alla sua Fondazione (FISM), AISM è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. La sede della Sezione AISM di Pisa sita in Piazza Papa Giovanni 23° n° 11 a Pisa e del Gruppo Operativo Valdera sito in via Giulio Verne 28 c/o Centro Poliedro a Pontedera continuano ad essere attive e garantiscono un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio garantendo continuità nella corretta informazione e un corretto orientamento. Su tutto il nostro territorio, in maniera capillare, è stata attivata una “Relazione Continuativa” con tutte le persone con Sclerosi Multipla. Sfruttando tutti i canali possibili, vogliamo capire meglio quali sono le loro preoccupazioni e quale effetto l'epidemia ha avuto e sta avendo sulla vita delle persone con SM, vogliamo capire come stanno gestendo la malattia e quali sono le carenze e le necessità che impattano nella loro vita. “grazie alla capacità di ascolto, nasce un confronto permanente e per AISM è importante portarlo avanti non solo con le persone con SM ma con tutte le Istituzioni coinvolte” dichiara Maria Gabriella Dei (Presidente Provinciale) Si ricorda inoltre che contattando il Numero Verde Nazionale di AISM, 800803028, si possono ottenere tutte le informazioni su salute e lavoro. CHIAMACI, SCRIVICI UNA MAIL O CONTATTACI ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK #insiemepiùforti VOGLIAMO ANCHE RINGRAZIARE TUTTA LA CITTADINANZA!

I fondi raccolti con l’iniziativa Erbe aromatiche di AISM, che si è svolta il weekend del 19, 20 e 21 giugno 2020, andranno a sostegno delle persone con SM, permetteranno ad AISM di garantire le premure indispensabili e a dare un aiuto concreto. L’emergenza senza precedenti che stiamo vivendo ha imposto cambiamenti radicali alle vite di tutti. Ma i bisogni e le necessità delle persone con sclerosi multipla non sono mutati. Le persone con SM hanno bisogno di essere ancora più tutelate a causa della fragilità del sistema immunitario, e hanno diritto a ottenere risposte di cura, di assistenza e di supporto. Per questo, con una formula inedita, nel solstizio di estate sono tornate le Erbe Aromatiche di AISM, l’iniziativa di raccolta fondi e di informazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla promossa da AISM, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La risposta della nostra provincia è stata eccezionale e tutte le piante sono andate esaurite in brevissimo tempo; chi non ha potuto ordinare il sacchetto di erbe aromatiche, può ancora donare al numero solidale AISM 45512, per finanziare le attività sul territorio, promosse dalla sezione a sostegno delle persone con sclerosi multipla. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali. Aiutaci ad aiutare chi vive una doppia emergenza. Dona ora con SMS al 45512 o sul sito emergenzacoronavirus.aism.it #insiemepiùforti #insiemepiùforti è la campagna AISM attivata sull’emergenza covid-19. L’AISM è una associazione fatta di persone con SM e oggi le persone con SM sapranno vincere anche questa battaglia come tante battaglie vinte e tanti diritti conquistati nel corso di 50. La campagna è on air https://emergenzacoronavirus.aism.it/ sui profili social con #insiemepiùforti, con annunci stampa e spot radio e tv. Cos’è la Sclerosi Multipla. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. In Italia sono 126 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 diagnosi ogni 3 ore. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. La SM colpisce le donne due volte più degli uomini. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca Sezione Provinciale AISM di Pisa e Gruppo operativo Valdera E-mail: aismpi@libero.it (Pisa) e aismpi.gopontedera@gmail.com (Pontedera) Facebook: https://www.facebook.com/AismPi ;https://www.facebook.com/aismGOvaldera Instagram AISM PISA Telefono: 050 524076 (Pisa) 335 650 8456 (Pontedera)