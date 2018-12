Al Centro Polivalente San Zeno continuano i laboratori natalizi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche il Centro Polivalente San Zeno ha il suo Albero di Natale, decorato venerdì 7 dicembre nel corso di una festa che ha visto la partecipazione dei bambini della Ludoteca La Kalimba e quella degli anziani del Centro. Le decorazioni preparate durante il mese di novembre nei laboratori intergenerazionali hanno trovato posto sui rami di un albero di due metri che fa bella mostra di sé all'ingresso di via San Zeno 17. Ma le attività laboratoriali continuano fino a Natale con la preparazione di altre decorazioni festive ogni lunedì pomeriggio con Laura Della Croce e ogni giovedì con Andrea Taddei. Quest’ultimo, dopo l'ottimo risultato del Cartapesta Atelier (riproduzioni di dolci in cartapesta) aiuterà anziani e bambini nella preparazione dei personaggi e delle scenografie di un presepe attraverso l'uso della carta. Quest'attività rientra nel progetto "Nella stanza dei ricordi ho trovato.." organizzato con l'Associazione La Tartaruga per la stimolazione continua delle capacità residue attraverso la rielaborazione di immagini, ricordi, suoni. Tutte le attività sono gratuite e non occorre registrazione.

Per ulteriori informazioni telefonare al 050/7846982 o visitare la pagina facebook: Centro Polivalente San Zeno Pisa

