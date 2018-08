Al congresso europeo a Pisa Pavol Lisy (Slovacchia) è il nuovo campione europeo di Go

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pavol Lisy 2° dan professionista slovacco ha vinto il Campionato Europeo Go 2018 nella finale del 5 Agosto contro il detentore del titolo Ilya Shikshin, russo, anche lui secondo dan. La partita è finita con un vantaggio di due punti e mezzo per il campione slovacco che giocava col bianco. La partita è stata trasmessa in streaming sul sito del Congresso che è in corso presso il Palazzo dei Congressi di Pisa. Il 62° Congresso Europeo di Go è la più grande manifestazione continentale del gioco da tavolo che è considerato il più antico del mondo. Il Go è un gioco da tavolo di origine cinese diffuso in estremo oriente e giocato da alcune centinaia di milioni di giocatori nel mondo, prevalentemente in Cina, Corea e Giappone; si è diffuso in Europa e nel mondo a partire dal XX secolo; la sua caratteristica di gioco di costruzione con facilissime regole di base ne ha favorito l’uso in contesti didattici e terapeutici mentre viene apprezzata la sua capacità di aumentare l’attenzione e la concentrazione. Il suo fascino ha ispirato artisti e scrittori fin da tempi antichi e la letteratura associata ad esso è vasta e variegata. Il gioco è stato considerato strumento di meditazione dai monaci buddhisti e complementare alle arti marziali. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Pisa.



Sito Ufficiale del Congresso https://egc2018.it/

