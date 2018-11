Al 'Pesenti' partono gli open day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con l’avvicinarsi del periodo di iscrizione al primo anno delle scuole superiori l’Istituto Antonio Pesenti torna ad aprire le proprie porte per gli “Open Day” dell'orientamento scolastico. Gli alunni del terzo anno delle scuole medie e i loro genitori avranno possibilità di visitare la scuola e avere informazioni sull'offerta formativa al di fuori del tradizionale orario delle lezioni. La prima apertura è in calendario dalle 15.30 alle 18.30 di sabato prossimo (17 novembre), ma il calendario comprende altri quattro appuntamenti: sabato 24 novembre, venerdì 14 dicembre e sabato 19 gennaio, con apertura dalle 15.30 alle 18.30, e domenica 13 gennaio con apertura dalle 10 alle 12. Gli insegnanti e gli studenti del Pesenti faranno da guida per far conoscere in maniera diretta strutture, attività ed esperienze didattiche dell’istituto. L’offerta didattica del Pesenti presenta diversi percorsi di studi. Nel corso degli ultimi anni, a fianco degli indirizzi “storici” di liceo scientifico, liceo linguistico e istituto tecnico-economico, la scuola ha attivato nuovi indirizzi, come il liceo scientifico delle scienze applicate. Il Pesenti è stato tra i primi istituti superiori italiani ad avere il liceo scientifico sportivo, il liceo scientifico internazionale e, da quest’anno scolastico, anche il liceo linguistico internazionale con l’insegnamento del cinese come lingua curricolare.