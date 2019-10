Al professor Bonaccorsi il Premio svizzero per la ricerca più innovativa nel settore dell'istruzione universitaria

Il professor Andrea Bonaccorsi dell’Università di Pisa ha vinto il Premio svizzero per la ricerca sull’istruzione superiore assegnato per lo studio più innovativo nel campo della formazione universitaria. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 ottobre a Berna. Insieme a lui riceveranno il riconoscimento e i 25mila franchi del premio anche gli altri due coautori del lavoro, Benedetto Lepori dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano e Marco Seeber dell’Università di Ghent, Belgio. La loro ricerca pubblicata sulla rivista Research Policy riguarda la competizione tra le università europee per la attrazione dei talenti scientifici.