Al Teatro Era di Pontedera la 6° edizione del Lions Got Talent

Per la 6° edizione del Lions Got Talent, il Teatro Era è andato esaurito in ogni ordine di posti, questa Kermesse benefica torna dopo due anni nel luogo dove è nata nel 2013 da un’idea di Vanessa Signorini. Dopo il saluto del presidente del Lions Club Pontedera Valdera, Cosimo Baldi, tredici performance tutte diverse e di livello altissimo sono state giudicate dalla giuria presieduta dal notaio Anna Gaudiano, ma la vera gara è stata quella della beneficenza, in sei anni sono stati superati i 100.000€ donati, ed il service di quest’anno era dedicato a supportare il progetto “Sight for Kids” – Cecità infantile, con una campagna di prevenzione e screening per i bambini in tutta italia. Come al solito ha diretto il traffico sul palco, Spazialex DJ al secolo, Alessandro Matteoli che ha duettato con il neo dottore in legge, Carlo Gasperini, componente dei Leo Pontedera. La vittoria va ai Pontederesi “Sigma Dance Crew” by Italy Dance Village , ballerini energetici che hanno portato un mix di Fusion, Modern e Hip Hop, che succedono ai Bohemians. Secondi a sorpresa i volontari di “Un cuore che Vale” per il 118, che hanno rappresentato un social-show per sensibilizzare la prevenzione alle malattie coronariche, e la diffusione dei defibrillatori. Terzi degli afecionados del got talent, i Tamburia della ADB Accademia di Pontedera, che si sono rinnovati unendo alle percussioni da strada, 3 vere batterie. Degne di mensione le performance della Band musicale “91 Problems”, il Raffa Medley di Lilly, le Chitarre dei Barbari Suzuki, la Danza della Elsa Ghezzi Foundation, la comicità di Annalisa Vinattieri, la Danza Ritmica della Stella Azzurra, il duo acustico “Musicas 7”, ed il coraggioso balletto “anima fragile” degli Human Vibes by Be One ed i 90 piccoli artisti dell’Istituto Comprensivo Niccolini di Ponsacco e della scuola primaria Mascagni. Preziosa la direzione del palco dell’Arch. Enrico Agonigi, la regia audio e video di Michael Calvetti ed il supporto dei Leo Club Pontedera. Unica nota dolente, le tante persone che sono rimaste fuori per limite di capienza del Teatro, queste avranno la priorità nelle prossime edizioni.