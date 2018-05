Al via i camp estivi del Dream Basket Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Molte le proposte per questa estate che si avvicina al Centro Sportivo Dream, si parte con i Campi Solari organizzati dal Dream Group, studiati per i più piccoli con varie attività, diverse ogni settimana, attività motoria di base insieme a Volley e Basket, laboratori settimanali di Teatro e Lingua inglese, due uscite settimanali una ludica al mare una escursionistica e naturalistica, tanto gioco e divertimento insieme ad una mensa interna espressa, si continua con il primo Camp Specialistico legato alla pallacanestro per i nati dal 2008 al 2003, sviluppando nel dettaglio gli spetti più tecnici di questo sport, il Dream Basket lo farà insieme ad un head Coach Nazionale d'eccezione Giacomo Bandieri, che seguirà i ragazzi in questa esperienza per far sì di lasciare loro un bagaglio tecnico di qualità, insieme ad istruttori accreditati FIP, il tutto all interno del centro sportivo Dream nella struttura del Paladreamred e campo all aperto, con un ampia zona relax, mensa interna espressa, kit gioco "Basketball Dream Camp", gare e tornei pomeridiani per un camp di qualità insieme alla palla a spicchi, infine il Camp Tecnico con pernottamento settimanale presso la struttura "Baia del Marinaio" a Cecina, immersi nel verde contornati da piscine, mare ed aree tecniche attrezzate per un esperienza legata al basket a 360 gradi, con tecnici di caratura Nazionale e due stelle del nostro basket italaiano, Gigena e Bulleri, intrattenimento serale, feste, giochi e molto altro ancora al Costa Etrusca Camp. Pronti ad accoglierVI in una più tra le proposte disponibili per questa estate ricca di divertimento, tanto gioco e significative esperienze dove la qualità resta al primo posto insieme alla crescita dei ragazzi...Vi aspettiamo!!

