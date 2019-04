Al via la settimana scientifica del liceo 'Ulisse Dini'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si inaugurerà giovedì 11 aprile alle ore 15.00 presso l'Aula Magna del Liceo Dini la diciottesima edizione di 'Scienza?.. al Dini!', un'iniziativa nella quale circa centocinquanta studenti vestiranno i panni del divulgatore scientifico su vari argomenti di chimica, matematica, biologia, elettronica, informatica e fisica. Il 2019 è anche l’anno di Leonardo da Vinci, in tutta la Toscana e nel mondo si celebra infatti il cinquecentesimo della morte di questo poliedrico e multiforme artista, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, prima di tutto pittore, ma anche ingegnere, architetto, disegnatore, anatomista, musicista, uno dei più grandi geni dell’umanità. Nel nostro piccolo abbiamo voluto onorarne la memoria con un laboratorio anche dedicato ai poliedri da lui scoperti. Gli eventi della settimana raccolgono il frutto dei lavori effettuati nel corso dei mesi invernali questi studenti, guidati e seguiti da docenti ed esperti esterni, si sono impegnati in attività pomeridiane di studio e sperimentazione, per preparare i laboratori che saranno aperti al pubblico per le giornate di venerdì 12 e sabato 13 aprile. Al mattino la visita sarà riservata alle classi scolastiche, che si possono prenotare telefonando alla scuola (050 20036) o inviando una mail all’indirizzo pips02000a@istruzione.it, mentre al pomeriggio l’esposizione è aperta a tutta la cittadinanza, dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero.