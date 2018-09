Musica pisana: esce il primo singolo di Alain Mini

E' uscito il primo singolo di Alain Mini, cantautore pisano classe '86. La canzone 'Questa Italia' è disponibile su Youtube.

Simpatico, ironico e senza alcuna paura di trattare argomenti delicati, Alain Mini ha la peculiarità di non attendere nessuno ma cantare la verità dal suo punto di vista.

Nato a Pisa 32 anni fa, Alain Mini fin dall'infanzia si appassiona alla musica nella sua globalità.

Ha frequentato il conservatorio di Livorno per un anno ed è poi cresciuto nel panorama musicale come autodidatta. Da adolescente si appassiona alla musica elettronica e inizia la sua carriera come dj nei club più in voga in Toscana. Nonostante la vita da dj non abbandona mai la sua chitarra dedicando sempre attenzione al suo cantautorato grazie al quale è riuscito a scrivere un vario repertorio di canzoni autobiografiche.



Le sue canzoni hanno avuto un riscontro molto positivo durante le sue esibizioni sia nel pisano sia nei vari villaggi turistici all'estero.