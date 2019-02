Gli studenti dell'alberghiero Matteotti protagonisti del 'Cooking Quiz'

"90 minuti di sapere, 90 minuti di competenze, 90 minuti di divertimento". E' questo lo slogan di Cooking Quiz il format televisivo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri d'Italia. Questa mattina, 25 febbraio, lo staff del programma è giunto a Pisa all’Ipsaar 'G. Matteotti' per un doppio appuntamento ricco di entusiasmo e di voglia di vincere.

Ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, Cooking Quiz sta ottenendo riscontri positivi da tutto il corpo docente che certifica la straordinaria efficacia del metodo d’apprendimento. Nella prima fase i ragazzi vengono coinvolti nella lezione interattiva realizzata dagli chef docenti di Alma trasmettendo loro nozioni e valori su argomenti di cucina e sala. Nella fase successiva viene verificato quanto appreso attraverso il quiz multi-risposta condotto da Alvin Crescini.

Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Il format prevede una serie di cinque round molto avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi chef e docenti di Alma e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv. E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del format. Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500mila telespettatori giornalieri. In Toscana si potrà seguire la trasmissione su Tele Riviera, canale 218 dal lunedì al venerdì alle ore 12.00 e alle ore 13.30.